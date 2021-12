Mercato Lazio, delineate le strategia in entrata e in uscita: i dettagli

Mercato Lazio, Tare e Sarri hanno individuato gli obiettivi in entrata e le possibili uscite per il prossimo mercato di gennaio: le ultime

Il mercato di gennaio della Lazio dovrà vivere in costante equilibrio fra entrate e uscite per tenere sempre in equilibrio il famoso indice di liquidità. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, se per gli acquisti i nomi più gettonati sono Casale del Verona come terzino e uno tra Botheim e Lasagna per l’attacco, è sulle uscite che il lavoro di Tare si preannuncia arduo.

La lista è decisamente molto lunga. A partire da Muriqi, destinato al ritorno in patria con la formula del prestito con diritto di riscatto, passando per Lukaku che nonostante il contratto in scadenza a giugno potrebbe partire in prestito per poi svincolarsi a fine anno. Sulla lista degli esuberi anche Vavro, Durmisi e Jony, alla ricerca di una destinazione proprio come Lombardi ed Escalante. Tutto passa dalle uscite.