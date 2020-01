Mercato Lazio, De Grandis: «Giroud? Serve più un centrocampista»

Mercato Lazio, le parole di Stefano De Grandis sulle trattative del club biancoceleste ai microfoni di Sky Sport

Ultime ore di fuoco per il calciomercato invernale biancoceleste: la Lazio le sta provando veramente tutte per Giroud ma mister Lampard ha bloccato tutto. Il giornalista sportivo Stefano De Grandis ha parlato di questo e altro ai microfoni di Sky Sport:

«L’operazione per la Lazio sarebbe un tocco di vernice, un po’ di vivacità, di dare la speranza al tifoso. Il fatto che sei a due punti potenziali dalla Juventus e non compri nessuno pesa, invece se prendi Giroud… Il francese lo devi accompagnare, devi tirare fuori i cross. La Lazio gioca molto spesso un calcio di ripartenza, benissimo in profondità, non è proprio lui l’uomo migliore. Però è un colpo alla Klose, magari non forte come il tedesco però darebbe immagine alla Lazio anche a livello internazionale. A livello di necessità spicciola io avrei preso un centrocampista perché senza Berisha la Lazio ha solo Cataldi e Parolo. Visto che l’Inter ne ha settantadue, uno per i biancocelesti sarebbe stato utile. Poi non è che devi prendere un titolare, per rispettare gli equilibri sarebbe andato bene anche un giocatore alternativo per dare una mano quando serve.»