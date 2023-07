Mercato Lazio, Corsi: «Parisi? Molte trattative in corso» Le parole del presidente dell’Empoli

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della stagione, il presidente dell‘Empoli, Corsi, ha parlato anche della situazione di Fabiano Parisi, nome spesso accostato alla Lazio.

LE PAROLE- Mercato su Fabiano Parisi? Nomi di squadre non ne faccio. Ci sono trattative in atto ma non abbiamo l’esigenza di vendere Parisi a tutti i costi. Tecnicamente è pronto per il salto, ma questo non vuol dire che sicuramente lo venderemo. Attualmente ci sono società interessate con cui stiamo trattando