Calciomercato Lazio, corsa a due Parisi-Pellegrini a sinistra: la situazione

Mercato Lazio, Parisi resta il preferito di Sarri a sinistra, Luca Pellegrini l’alternativa. Colpo rimandato a giugno?

Il mercato della Lazio continua a ruotare attorno al possibile arrivo di un terzino sinistro. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Sarri vorrebbe replicare sulla corsia mancina quanto fatto a destra, ovvero inserire un esterno con le stesse caratteristiche di Lazzari per dare vita alla coppia di terzini volanti.

Il preferito del tecnico toscano resta Fabiano Parisi dell’Empoli. Valutazione di 15 milioni di euro, si potrebbe chiudere a 12 grazie anche agli ottimi rapporti tra Corsi e Lotito il quale ha favorito l’elezione della figlia Rebecca in Lega. Difficilmente però il colpo potrà concretizzarsi a gennaio sia per i noti problemi della Lazio tra indice di liquidità e pagamento dell’Irpef sia per la volontà dell’Empoli di creare una vera e propria asta per l’estate.

L’alternativa risponde al nome di Luca Pellegrini, terzino della Juventus attualmente in prestito all’Eintracht Francoforte. Il nome non scalda particolarmente Sarri che però sarebbe pronto a lavorare con un profilo comunque molto giovane e futuribile. L’operazione in questo caso, impostata sempre per giugno, si potrebbe chiudere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto di poco inferiore ai 10 milioni di euro.