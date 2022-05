Mercato Lazio, corsa a due Carnesecchi-Sergio Rico per la porta: le ultime

Mercato Lazio, con Strakosha ai saluti è corsa a due tra Carnesecchi e Sergio Rico per la porta dei biancocelesti

Con la qualificazione europea ormai ad un passo, in casa Lazio entrano nel vivo le manovre di mercato per la prossima stagione, in particolare per quanto riguarda la porta. Con Strakosha ormai ai saluti nonostante la volontà della società di provare ad allungare il contratto (con Sarri però contrario sul tema), è giunto il momento di individuare il suo erede.

Come riporta Il Messaggero, la corsa si è ridotta a due soli estremi difensori: Carnesecchi e Sergio Rico. Il primo, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito quest’anno alla Cremonese con la quale ha raggiunto la promozione in Serie A, viene valutato circa 10 milioni di euro ed è il preferito del tecnico toscano. il secondo, in prestito al Maiorca ma di proprietà del PSG, ha un costo dimezzato e la sua agenzia, la stessa di Luis Alberto, ha già un accordo con Tare per sbarcare a Formello. Dopo il 22 maggio verrà presa una decisione definitiva.