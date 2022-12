Mercato Lazio, concorrenza tedesca per Parisi: la situazione

Mercato Lazio, Parisi resta un obiettivo dei biancocelesti per gennaio: forte concorrenza dei tedeschi del Wolfsburg

Fabiano Parisi, terzino dell’Empoli, resta uno dei grandi obiettivi della Lazio per il mercato di gennaio. Sul terzino, oltre ai biancocelesti, c’è anche l’Inter ma la grossa insidia potrebbe arrivare dalla Bundesliga.

Come riportato da Gianluca Di Marzio infatti, il Wolfsburg avrebbe mosso passi concreti per il laterale italiano pur non avendo ancora formulato offerte concrete. Il club toscano spera che si scateni un’asta.