Mercato Lazio, il club saluta un ex biancoceleste: ecco quale sarà la sua NUOVA DESTINAZIONE. Le ultimissime

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, la Lazio sarebbe pronta a salutare Larsson Coulibaly.

Il centrocampista classe 2003, ex Primavera, nelle prossime ore dovrebbe lasciare la Capitale per partire alla volta di Malta, dove ad attenderlo ci sarebbe il Mosta FC società della massima divisione maltese che lo dovrebbe accogliere in prestito secco fino al termine della stagione.