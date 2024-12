Mercato Lazio, un club italiano punta un biancoceleste: l’ipotesi è fattibile. Ecco perché

Mercato Lazio, il futuro di Castrovilli sembra essere segnato nella capitale con il ragazzo pronto anche a rescindere il contratto con la Lazio

Per Gaetano Castrovilli non c’è mai tempo per potersi fermare, e non può neanche permetterselo visto l’inizio di stagione con la Lazio. Secondo quanto riporta Pedullà per l’ex Fiorentina, in caso di addio al club biancoceleste, potrebbero comunque aprirsi le porte di una permanenza in serie A visto che l’Udinese sta osservando la situazione del ragazzo. Il giornalista spiega che il club friulano ha fatto un sondaggio, non ancora approfondito ma almeno conoscitivo. Vedremo lo sviluppo della situazione.