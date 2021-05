Mercato Lazio, tra Champions ed Europa League ballano 35 milioni

Il mercato della Lazio potrebbe cambiare a seconda della competizione europea a cui parteciperebbero i biancocelesti: i dettagli

A dirlo è stato lo stesso Igli Tare in una dichiarazione pre-partita di qualche settimana fa, ma a confermarlo sono inevitabilmente anche i numeri. Il prossimo mercato della Lazio è senza alcun dubbio legato all’obiettivo Champions. Infatti, come sottolineato anche dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, c’è un sostanziale differenza tra il quarto posto e il quinto/sesto posto.

NUMERI – In ballo infatti ci sono ben 35 milioni. Una cifra che potrebbe fare la differenza e cambiare radicalmente obiettivi e strategie in sede di calciomercato. Con l’assenza degli incassi dei botteghini a causa della pandemia, le casse delle società, oltre che attraverso i diritti tv, possono essere rimpolpate solo grazie ai risultati sportivi. Ed è per questo che centrare un piazzamento tra le prime quattro sarebbe fondamentale, anche semplicemente per evitare la cessione di un big, che, in caso contrario, sarebbe forse inevitabile. Luiz Felipe, Marusic e Strakosha: questi i nomi dei possibili sacrificabili.