Mercato Lazio, cessione in stallo per Muriqi: ad Auronzo ci sarà

Mercato Lazio, si complica la cessione di Muriqi: il Maiorca non rilancia e il Decreto Crescita incide, l’attaccante ci sarà ad Auronzo

Vedat Muriqi partirà per il ritiro di Auronzo del prossimo 6 luglio. Lo riferisce Il Tempo, secondo cui la cessione dell’attaccante, da gennaio in prestito al Maiorca, è di fatto bloccata proprio perchè gli spagnoli non vanno oltre gli 8 milioni di euro contro gli 11 richiesti da Tare.

In più, come emerso ieri, c’è anche la questione del Decreto Crescita: per sfruttare la agevolazioni Muriqi non può essere ceduto in Italia prima dei 24 mesi: in questo caso la Lazio dovrebbe restituire le tasse risparmiate per l’ingaggio del calciatore. In caso di cessione all’estero invece i biancocelesti dovrebbero versare circa 3.5 milioni di euro. La permanenza fino a gennaio almeno diventa un’ipotesi possibile.