Mercato Lazio, cambio di rotta del San Paolo su Andre Anderson: i dettagli

Mercato Lazio, il San Paolo ha deciso di trattenere il centrocampista Andre Anderson, in prestito dalla Lazio

Arrivano importanti aggiornamenti dal Brasile per quanto riguarda la situazione tra il San Paolo e André Anderson, centrocampista della Lazio in prestito proprio al club brasiliano. Dopo un inizio promettente, Anderson è stato vittima di un grave infortunio che l’ha messo ai margini tanto che il San Paolo avrebbe voluto rispedirlo a Formello già a gennaio.

Il club biancoceleste aveva però minacciato il club brasiliano: in caso di rientro anticipato avrebbe dovuto pagare una forte sanzione pecuniaria. A quel punto l’ipotesi era quella di girarlo in prestito a qualche squadra minore per fargli ritrovare la forma ma i tanti infortuni in rosa hanno convinto il tecnico Ceni a valutare il ragazzo entro l’inizio del Campionato Paulista, previsto per gennaio.