Mercato Lazio, Borré sempre nel mirino: può arrivare a zero

Il nome di Rafa Borré è da tempo sul taccuino della Lazio: le ultime sulla trattativa per l’attaccante colombiano

Rafa Borré. Questo è uno dei nomi che dà tempo sarebbe finito sul taccuino della Lazio. L’attaccante colombiano, come rivelato da Il Corriere dello Sport, potrebbe persino arrivare a zero, in quanto il suo contratto con il River Plate scadrà il prossimo 30 giugno.

Il rinnovo appare lontano, in quanto il 25enne starebbe prendendo tempo sul suo futuro. Il giocatore vorrebbe approdare in Serie A, in quanto l’avventura in Italia lo stuzzicherebbe e non poco. Occhio però alla concorrenza. Su di lui ci sarebbero anche il Palmeiras, il San Paolo, il Celta Vigo, il Feyenoord e il Brighton.