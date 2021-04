Mercato Lazio, Bastoni per la fascia sinistra: le ultime

Quello di Simone Bastoni è il nome nuovo in casa Lazio. I biancocelesti sono infatti alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra

Lazio Spezia di domani potrebbe essere l’occasione anche per parlare di mercato. Infatti, come evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Simone Bastoni.

L’esterno mancino 24enne potrebbe rappresentare il rinforzo giusto per la fascia sinistra. Una fascia sinistra che, a meno di clamorosi colpi di scena, dalla prossima stagione sarà orfana di Senad Lulic. Ed ecco che tare avrebbe messo nel mirino il giocatore dei liguri, diventato ormai un calciatore a tutta fascia. Per di più a favorire una possibile trattativa il fatto che l’accordo per il rinnovo con i bianconeri appare cosa lontana.