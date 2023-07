Mercato Lazio, alternativa low cost a Pellegrini: ecco chi potrebbe essere scelto

Come riportato sul sito ufficiale di Alfredo Pedullà, rimane in stan by la situazione di mercato tra Lazio e Juventus per il ritorno di Luca Pellegrini.

Come si legge sul sito, il club sta valutando altri profili e sembra essere spuntato il nome di Niccolò Corrado, terzino classe 2000, protagonista di un’ottima stagione con la Ternana. Valutazione 2 milioni di euro.