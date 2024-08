Alcaraz Lazio, SFUMA l’argentino che va al Flamengo: VISITE programmate e affare CHIUSO

Alcaraz non sarà un giocatore della Lazio, il futuro dell’argentino sarà in Brasile, al Flamengo, che ha trovato l’accordo con il Southampton

Niente Lazio per Carlos Alcaraz. L’ex giocatore della Juventus andrà a giocare in Brasile vestendo la maglia del Flamengo. Le visite mediche saranno effettuate a Londra e presto il calciatore volerà in Sud America per firmare il nuovo contratto e iniziare l’avventura in rossonero.

Le mire biancocelesti erano già virate verso altri obiettivi, come Folorunsho, Arthur o Zeljkovic. Alcaraz ha scelto di intraprendere una nuova esperienza all’estero, tornando nel continente dove è nato e cresciuto (alla corte del Racing, Argentina). La trattativa tra il club inglese e il Flamengo si è chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo intorno ai 18 milioni di euro.