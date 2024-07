Mercato Lazio, DEADLINE Immobile! Giornata DECISIVA, c’è la SVOLTA sulla richiesta di Lotito

Mercato Lazio, deadline Immobile: oggi giornata decisiva per il futuro della punta. Lotito abbassa la richiesta per il cartellino

Intervenuto sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha fornito questo aggiornamento sul futuro di Ciro Immobile, tema caldissimo del calciomercato Lazio in uscita:

PAROLE – «La Lazio partirà nelle prossime ore per il ritiro di Auronzo di Cadore, ma prima dovrà risolverà in un modo o un altro il caso Immobile. Possibilmente in un modo (il divorzio) visto che reciprocamente il ciclo viene considerato chiuso e ripartire senza convinzione non avrebbe senso. La Lazio aspetta una proposta ufficiale del Besiktas dopo aver abbattuto il costo del cartellino. Potrebbe bastare una cifra irrisoria, vedremo gli sviluppi. E non possiamo escludere che sia Immobile a favorire la svolta, rinunciando a qualcosa pur di favorire la soluzione turca. Ripetiamo: andare avanti tanto per a nessuno conviene. Vedremo se intanto il Besiktas metterà sul tavolo almeno una parte della cifre simbolica che serve».