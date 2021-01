Mercato Lazio, Adekanye vicino all’ADO Den Haag

Si conclude l’avventura di Adekanye al Cadice, sul giocatore ci sarebbe l’ADO Den Haag: secondo i media olandesi, l’accordo è vicino

Adekanye non ha trovato la fortuna che sperava al Cadice. Il giovane era stato mandato in Spagna a farsi le ossa e mettere minuti nelle gambe, l’avventura però non ha rispettato le ambizioni della partenza.

Il ragazzo sembrerebbe vicino ad un nuovo prestito all’ADO Den Haag. Secondo quanto riportato da Omroepwest.nl, infatti, ci sarebbe già l’accordo tra le parti: Adekanye rimarrebbe lì fino a fine stagione, per poi tornare alla Lazio.