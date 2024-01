Mercato Lazio, accordo con Valeri per giugno. Ma il futuro resta un rebus

Mercato Lazio, i biancocelesti hanno bloccato Emanuele Valeri a parametro zero. Ma la permanenza a Formello non è scontata

Emanuele Valeri potrebbe essere uno dei volti nuovi della Lazio della prossima stagione. L’esterno potrebbe arrivare a parametro zero, ma allo stesso tempo non sarebbe certa la sua permanenza a Roma.

Come spiega Il Messaggero, infatti, il ragazzo potrebbe poi essere girato in prestito o in qualche scambio dallo stesso club biancoceleste per arrivare ad altri obiettivi.