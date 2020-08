Mercato, l’attacco si rifà il look: si stringe per Muriqi

Il ds Tare aveva promesso almeno un innesto in attacco, ma i nuovi centravanti della Lazio saranno con tutta probabilità due. Il primo potrebbe provenire dalla Turchia.

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare lo aveva annunciato nel finale di campionato, la nuova Lazio formato Champions si rifarà il look in avanti. Con le partenze di Adekanye e Caicedo quasi scontate, le aquile si muovono per prendere il sostituto di Immobile (Borja Mayoral del Real Madrid è il prediletto) e un ariete d’area di rigore che possa concedere anche un’alternativa tattica. Su quest’ultimo si sta concentrando la Lazio, che secondo tuttomercatoweb.com sarebbe volata a Istanbul tramite un intermediario per chiudere l’affare con l’attaccante kosovaro del Fenerbahce. Il club turco chiede tra i 20 e i 25 milioni, i capitolini si augurano di non arrivare alla seconda dozzina.