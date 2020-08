Mercato, il Chelsea sbaraglia la concorrenza. Fatto Thiago Silva, Havertz a un passo

Il Chelsea strappa con ingaggi da record calciatori internazionali alle competitor, sbaragliando la concorrenza.

Il Chelsea prende tutti. Altro che corteggiamento di squadre italiane (ammesso comunque anche ieri sera dal calciatore), Thiago Silva verrà ricoperto d’oro e firmerà nelle prossime ore un contratto coi Blues da 10 milioni all’anno. La squadra di Londra è vicina anche al gioiellino del Bayer Leverkusen Kai Havertz, atteso a breve in città per legarsi al club di Roman Abramovich. Che l’attacco lo aveva già sistemato: con Mount, Pulisic, Abraham e Giroud ancora in rosa, già si allena col Chelsea Timo Werner, protagonista indiscusso del calcio tedesco e internazionale degli ultimi anni.