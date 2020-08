Mercato, dalla suggestione Thiago Silva al sogno Cavani, aspettando David Silva

La Lazio ha in programma un colpo di mercato caratura internazionale.

Sono ore calde per quanto riguarda il futuro di David Silva. Già in giornata potrebbe arrivare una risposta da parte del giocatore, il quale sembra diviso tra Lazio, Valencia e Qatar, dove l’ex-compagno di Nazionale Xavi avrebbe spinto per portarlo all’Al Sadd.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, oltre al profilo dello spagnolo del Manchester City, la Lazio avrebbe valutato altri nomi per regalare a Simone Inzgahi un colpo di caratura internazionale. In tale ottica, la parola chiave è Parigi. Il primo, da ritenere più una suggestione, è quello di Thiago Silva, anche se sembra più vicino al ritorno in patria che ad una permanenza in Europa.

Secondo, ma assolutamente non meno importante, quello del “Matador” Edinson Cavani, il quale sembra vicinissimo al Benfica ma dal Portogallo risulterebbe che l’attaccante sia in una situazione di stand-by dovuta proprio all’interesse biancoceleste.