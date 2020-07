Mercato: AS, Lazio vicina all’accordo con David Silva

Secondo “AS” la Lazio sarebbe prossima a trovare l’accordo con David Silva, calciatore in procinto di svincolarsi dal Manchester City.

David Silva concluderà la Champions di agosto coi Citizens per poi lasciare Manchester dopo dieci lunghi anni. L’ex esterno del Valencia è nato l’8 gennaio del 1986, ha 34 anni e sarebbe pronto a mettere la sua esperienza al servizio della Lazio, e il ds biancoceleste Igli Tare starebbe tentando di convincere il calciatore a ridursi l’ingaggio e sposare la causa biancoceleste. Sul giocatore ci sarebbero anche l’Al-Ahli di Dubai e l’Al-Nasr, si era parlato anche di un clamoroso ritorno al “Mestalla”. Ha vinto tutto in Premier League, vanta 6 gol e 10 assist nella stagione in corso, sarebbe una esplicita richiesta di Simone Inzaghi.