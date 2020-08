Mercato, ancora viva la pista Kumbulla, ma la Lazio si guarda intorno

Il difensore del Verona non ha ancora ricevuto altre offerte, ma la Lazio si guarda intorno: ecco alcuni nomi.

Marash Kumbulla è stato il l’obiettivo principale per rinforzare il reparto difensivo biancoceleste in queste prime settimane di mercato. Dopo l’inserimento dell’Inter, tuttavia, la trattativa ha subito una brusca frenata. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, però, il Verona avrebbe fatto sapere di non aver ricevuto nessuna offerta ufficiale dal club nerazzurro e, ad oggi, quella della Lazio risulterebbe l’unica offerta effettiva sul tavolo del club scaligero, il quale però sembra voler attendere l’Inter (impegnata in Europa League) per poter ricavare dall’eventuale cessione del giocatore il massimo profitto. La Lazio potrebbe alzare la posta, arrivando ad offrire 20 milioni più i cartellini di Andrè Anderson e Cristiano Lombardi.

I biancocelesti, nel frattempo, si guardano intorno: Min-Jae Kim del Beijing Guoan e Koch del Friburgo sarebbero due indiziati che farebbero gola al ds Tare.