Mediaset: «Inzaghi alterato, sfumati Vertonghen, Fofana e Kumbulla, li aveva chiesti. Fares non è prima scelta»

Un servizio di Mediaset fa il punto sul mercato della Lazio e svela alcuni retroscena.

Un servizio di Mediaset svela tutta l’amarezza di Inzaghi: ad oggi sono sfumati tutti i nomi richiesti dal tecnico.

Il presidente Lotito ha chiamato Igli Tare e con una sfuriata ha rinfacciato la cattiva gestione dal punto di vista mediatico dell’affare Silva. Poi ha chiamato Inzaghi, che ha ribadito la necessità di fare mercato e ha evidenziato che in caso contrario ci saranno conseguenze dal punto di vista del rinnovo contrattuale. Inzaghi aveva chiesto Fofana, Vertonghen e Kumbulla, ma sono tutti sfumati. Ora chiede De Paul, mentre Fares non è una priorità. Non sono stati chiusi acquisti, a Formello l’unico volto nuovo è Escalante, oltre ai rientri dai prestiti.