MCS, Renzi a Immobile: «Basta segnare alla Fiorentina, ci ha rovinato la serata»

Siparietto tra Ciro Immobile e Matteo Renzi nel corso del Maurizio Costanzo Show. Al centro, il gol siglato contro la Fiorentina

Come anticipato, Ciro Immobile e sua moglie Jessica sono stati ospiti del Maurizio Costanzo Show in una serata dedicata alle coppie. In seguito, è entrato in studio per un’intervista ‘politica’ Matteo Renzi. L’ex sindaco di Firenze ha ‘rimproverato’ ironicamente il bomber della Lazio: «Ho già detto a Immobile che non deve più segnare a Firenze nell’ultimo minuto, ci ha rovinato la serata». Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Maurizio Costanzo: «Pensi come sono contento io che ha segnato 100 gol».