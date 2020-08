Lazio, frenata col Real Madrid per Borja Mayoral

Con la Lazio impegnata su tanti tavoli, si registra una piccola frenata per Borja Mayoral.

David Silva, Fares, la complessa operazione Muriqi. Sono davvero tante le trattative aperte dalla Lazio in questo calciomercato e quasi tutte in fase conclusiva. Tuttavia, come riporta Sportmediaset, nelle ultime ore Lazio e Real Madrid avrebbero rallentato la trattativa per Borja Mayoral. Nulla di trascendentale, l’operazione non è assolutamente compromessa e anzi dovrebbe essere a breve conclusa: c’è l’accordo col giocatore, tra i club si discute ancora però sulla durata del prestito e sulla recompra che il Madrid vorrebbe garantirsi. Se la Lazio vorrebbe chiudere attorno ai 12 milioni, il Real Madrid difficilmente si discosterà dai 15/18 milioni di euro.