Maximiano sui social: «Felice di aver giocato più di cinque minuti»

Maximiano, l’estremo difensore della Lazio protagonista contro il Bologna esprime la sua gioia per il rientro in campo

Evidentemente il Bologna per Maximiano è nel suo destino visto che l’esordio ufficiale con la Lazio avvenne in campionato contro gli emiliani seppur durato pochissimo. Il portiere biancoceleste protagonista della gara di ieri in Coppa Italia, esterna la sua gioia per il rientro in campo con un post