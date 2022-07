Maximiano, prevista una call tra Lazio e Granada: le ultimissime

Maximiano si avvicina alla Lazio: prevista una call per cercare di chiudere tra Lazio e Granada. Le ultime

Luis Maximiano si avvicina alla Lazio. Dopo aver chiuso per Casale e Romagnoli, il club biancoceleste non si ferma e vuole chiudere anche per il portiere, in modo tale da dare a Sarri una squadra completa il più presto possibile.

Secondo Alfredo Pedullà è prevista una call a breve tra il club biancoceleste e il Granada – proprietario dell’estremo difensore – per provare a chiudere l’ennesimo affare della calda estate laziale.