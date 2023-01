Maximiano portiere di Coppa: col Milan torna Provedel

Nonostante l’ottima prova contro il Bologna in Coppa Italia, contro il Milan tra i pali della Lazio tornerà Ivan Provedel

Come riferito dal Corriere dello Sport, Maximiano è pronto a lasciare spazio a Provedel per la sfida di martedì contro il Milan in campionato.

Maximiano dunque è stato scelto da Sarri come portiere di coppa, tanto che l’ex Granada tornerà titolare in Coppa Italia nei quarti contro la Juventus. Resta aperto il discorso Conference League: il tecnico toscano deve ancora decidere chi schierare in Europa.