Maximiano-Lazio, tornano i dubbi: nuova bocciatura in Conference. Nonostante la fiducia di Sarri, il portiere portoghese non convince

Secondo i voti dati in pagella da Il Messaggero per la sfida di Conference League di ieri tra Lazio e AZ, il portiere portoghese, Maximiano, non raggiunge la sufficienza: il suo voto è 5.

La prestazione del portiere non ha convinto, i due clean sheet contro il Cluj sono un lontano ricordo, nella partita di ieri si è mostrato poco reattivo sui gol, nonostante Sarri gli abbia dato fiducia, vengono dubbi sul mancato impiego di Provedel.