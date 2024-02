Maximiano, frecciata alla Lazio? «Mai visto tanto sostegno come all’Almeria»

Maximiano, frecciata alla Lazio da parte del portiere? Il giocatore, ora all’Almeria, ha rilasciato queste dichiarazioni

Maximiano, ex portiere della Lazio, ha così parlato della delicata situazione del suo Almeria ai canali del club spagnolo.

LE PAROLE – «È importante avere il sostegno della nostra gente perché è stato un anno molto complicato, a livello sportivo non stiamo dando quello che dovremmo, ma i tifosi continuano a sostenerci. È qualcosa che non avevo mai visto nella mia carriera, tanto sostegno in un momento delicato come questo. Sono sorpreso e desideroso di fare del mio meglio e andare avanti. La gente mi chiede della situazione, ma non ho mai sentito una parolaccia né sono stati scortesi. In un momento in cui non ero al mio massimo nessuno mi ha detto niente e sarebbe bello ricambiare quell’affetto».