Maximiano, con l’Hatayspor tocca a lui. E Tare lascia il ritiro

La Lazio affronterà domani in amichevole l’Hatayspor: chance per Maximiano tra i pali. Intanto Tare lascia il ritiro in Turchia

Come riferito da Il Messaggero oggi in edicola, con Provedel tenuto a riposo domani contro l’Hatayspor toccherà a Maximiano difendere i pali della Lazio. Chance importante per il ragazzo dopo una prima parte di stagione complicatissima.

Intanto Igli Tare ha lasciato il ritiro turco della Lazio per fare rientro in Italia.