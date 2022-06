Maxime Lopez Lazio, parla il francese: «Molti club hanno mostrato interesse...»

Il centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez ha parlato delle voci di mercato sul suo conto, su di lui anche la Lazio

Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo che piace anche alla Lazio, in una intervista a La Provence ha parlato delle voci di mercato sul suo conto.

LE PAROLE – «Molti club hanno dimostrato interesse nei miei confronti e al Sassuolo fanno comodo le plusvalenze. Vedremo quel che arriva, anche se finora non c’è nulla di concreto. E quando ci sarà, mi darò il tempo per pensarci su. Non so se sia il momento giusto, vedremo».