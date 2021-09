Sarri e la tentazione falso 9: Pedro e Felipe Anderson gli indiziati principali

Sarri vorrebbe ripetere alla Lazio lo stesso esperimento che fece al Napoli con Mertens e al Chelsea con Hazard: lavori in corso

Maurizio Sarri è al lavoro a Formello per cercare di preparare al meglio il tour de force che aspetta la Lazio al rientro dalla sosta per le nazionali. E nella mente del tecnico toscano comincia a balenare l’idea, in assenza di Immobile e in attesa di Muriqi, di replicare quanto fatto a Napoli con Mertens e al Chelsea con Hazard: l’utilizzo del false nove.

In questo senso, come riporta il Corriere dello Sport, i principali indiziati sono Felipe Anderson e Pedro. Il brasiliano ha già giocato in quel ruolo nell’ultima mezzora di partita contro lo Spezia (andando anche in rete), Pedro lo ha fatto spesso in carriera sia al Barcellona che proprio al Chelsea. Entrambi sono calciatori duttili che potrebbero regalare una nuova variante tattica all’allenatore ex Juventus. Chissà che in una delle prossime partite l’esperimento non sarà effettivamente provato.