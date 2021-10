Sarri e la Lazio a confronto: al vaglio l’ipotesi del cambio modulo

Sarri sta cercando di capire con la squadra i motivi di questi improvvisi blackout: il tecnico promette pazienza e pensa al cambio modulo

Maurizio Sarri non riesce a darsi pace. Vuole capire da dove arrivino questi blackout improvvisi della squadra. Bologna prima del Bentegodi, dopo i roboanti successi nel derby e contro l’Inter. Come spiega il Corriere dello Sport oggi in edicola, ieri il toscano ha portato tutti in sala video per analizzare gli errori contro l’Hellas e prepararsi alla delicata sfida di domani contro la lanciatissima Fiorentina di Italiano.

Sarri, per cercare di venire incontro al gruppo, ha promesso pazienza e fiducia. Un mantra, quasi una garanzia. Nelle riflessioni è entrata anche la possibilità del cambio modulo, il passaggio al 4-3-1-2 con l’inserimento di un centrocampista in più che darebbe maggiore equilibrio alla squadra. L’idea, che comunque stuzzica, è stata al momento accantonata per mancanza di tempo: troppi gli impegni ravvicinati e pochi gli allenamenti. Si riparte dunque dal 4-3-3. Tra Fiorentina e Atalanta la Lazio si gioca un gran pezzo di futuro.