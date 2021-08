Sarri e l’obiettivo Champions: al tecnico servono i goal di Immobile

Sarri vuole riportare la Lazio in Champions: per riuscire nell’impresa al tecnico servono le reti di Ciro Immobile

Maurizio Sarri, pur non avendolo mai dichiarato esplicitamente, culla il grande sogno di riportare la Lazio in Champions League. E per riuscire in quella che sarebbe una vera e propria impresa soprattutto a causa della folta concorrenza servono senza dubbio i goal di Ciro Immobile.

Dopo le critiche patite all’Europeo vinto poi con l’Italia, l’attaccante si è presentato tirato a lucido in ritiro e voglioso di capire il prima possibile gli schemi di Maurizio Sarri. Le reti dei centravanti indirizzeranno i destini di tutte le sette sorelle: l’ex Pescara ha tutta l’intenzione di confermarsi e di vincere per la quarta volta in carriera la classifica marcatori. Un obiettivo che va di pari passo con le idee Champions del tecnico toscano.