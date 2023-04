Sarri carica la Lazio: ecco cosa ha detto alla squadra a Formello

Maurizio Sarri non ammette cali di tensione dalla sua Lazio in vista delle ultime 8 gare di campionato: il messaggio a Formello

Maurizio Sarri tiene alta la concentrazione della Lazio. Il tecnico a Formello ha spronato la squadra a non allentare la tensione in vista delle ultime 8 gare di campionato a partire da quella di sabato col Torino. Come riporta Il Messaggero, è stato questo il messaggio del Comandante a Formello:

«Tappatevi le orecchie, non pensiamo di essere bravi adesso. Concentrazione massima e attenzione sino all’ultimo».