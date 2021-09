Sarri riparte dalla difesa: sorpresa Patric, incognita Vavro

Sarri lavorerà con gli uomini a disposizione non avendo avuto aiuti dal mercato: la sorpresa può essere Patric. Da valutare Vavro

Lavori in corso per quanto riguarda la difesa della Lazio. Come riporta l’ediziona odierna de Il Messaggero, non avendo avuto aiuti sostanziali dal mercato, Maurizio Sarri lavorerà sui meccanismi della linea difensiva con i calciatori attualmente a disposizione, avendo individuato in Acerbi e Luiz Felipe la coppia centrale titolare, nonostante le traballanti condizioni fisiche del brasiliano

Le riserve rispondono ai nomi di Radu, Patric e Vavro: proprio sugli ultimi due si aprono le questioni più interessanti. Sull’ex Barcellona il veto è stato posto proprio da Sarri che ne ha apprezzato in ritiro qualità e duttilità. Per quanto riguarda Vavro, disponibile per il campionato ma fuori dalla lista Europa League, la speranza è che il centrale riesca finalmente a riscattarsi pur non avendo convinto particolarmente il Comandante durante la preparazione. L’ex Juve pretende meccanismi e scalate perfette dalla sua linea difensiva: il lavoro sarà lungo e tortuoso ma sicuramente affascinante.