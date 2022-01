Sarri il picconatore: «Questo calcio non mi piace più»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di ieri, è apparso molto insofferente verso l’intero sistema calcio: il movimento non gli piace più

Maurizio Sarri non ci sta. Il tecnico toscano, nella conferenza stampa di ieri, ha criticato duramente l’attuale sistema calcio, in particolare un calendario compresso che impedisce di lavorare con continuità. Un vero e proprio cavallo di battaglia per il Comandante.

Il Corriere dello Sport riporta oggi alcune sue dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi di sorta: «Questo calcio non mi piace più, i calendari sono intasati. Si gioca troppo e non ci lasciano nemmeno tesserare trenta giocatori. Questo calcio non mi piace più». Sarri il picconatore.