Sarri attacca: «Coppa Italia evento clandestino. Ma la Juve non può andare a Campobasso…»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha duramente contestato il format attuale della Coppa Italia: le dichiarazioni

Durante l’intervista a Repubblica, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così del calendario e del format della Coppa Italia:

RINUNCE – «Al massimo 50 partite. Si potrebbe almeno cominciare dalle piccole cose, tipo rinunciare alle tournée estive e riportare la Coppa Italia ad agosto anche per le grandi, facendole giocare sui campi delle squadre di Serie C, che così farebbero incassi per campare tutto l’anno. Ma di sicuro ci direbbero che c’è un problema di ordine pubblico per cui la Juve non può andare a Campobasso. La Coppa Italia è un evento clandestino cucito su misura per l’audience televisiva degli ultimi turni. Ma il calcio non è questo, è il Bayern che perde con una squadra di C».

