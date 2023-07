Calciomercato Lazio, Sarri ammette: «Chiaro che ci ho pensato, è un crack mondiale»

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri esalta Loftus-Cheek e rivela di averci pensato prima del suo trasferimento al Milan

A Sportitalia, Maurizio Sarri ha svelato un retroscena sul calciomercato Lazio. Ecco quale:

«Loftus-Cheek nel periodo in cui ho avuto la fortuna di allenarlo era un crack a livello mondiale. Nella stagione in cui lui ha iniziato ad avere difficoltà, poi ha avuto un crescendo esponenziale nella stagione in cui tra campionato e coppa riuscì a segnare 11 reti. Un raggio di grande intelligenza e professionalità, se sta bene fisicamente è un giocatore di livello mondiale. Ci ho pensato per la Lazio? Ma è chiaro, ma quando vai a parlare degli stipendi che volano in Premier per noi sono fuori portata».