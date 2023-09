Sarri a Sky: «Partita di ottimo livello, su Kamada e Luis Alberto ho un dubbio»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato la vittoria sul Torino nell’immediato post-partita: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky nel post-partita di Lazio-Torino, Maurizio Sarri ha dichiarato:

«Era una serata difficile, affrontavamo una squadra non semplice. Abbiamo fatto un primo tempo molto ordinato, poi nella ripresa ci abbiamo messo anche la qualità. Partita di livello. Abbiamo avuto una solidità di squadra, il lavoro della linea oggi era molto più semplice. Dopo il primo gol ci siamo sciolti anche dal punto di vista qualitativo. La caratteristiche di andare in area oltre Vecino ce l’ha anche Kamada con caratteristiche diverse. Oggi volevo più fisicità. Penso che con l’atteggiamento di oggi saremmo stati più solidi con qualsiasi interprete. Contento di Vecino e anche di Rovella, partita di altissimo livello. Sta trovando una condizione decente e si stanno vedendo i frutti. Kamada ha giocato quasi sempre, è stato fuori col Monza perchè aveva il ginocchi gonfio ed è stato siringato. Stasera era un tentativo di contrastare la fisicità del Torino. Kamada però è quello più inserito a livello di gioco, poi è da vedere se la coppia Kamada-Luis Alberto possono giocare in alcune partite. Con l’Atletico Madrid abbiamo fatto una buona partita con lui e Luis Alberto ma il vertice basso era Vecino. Non è un centrocampista facile da sostenere ma possiamo farcela come con Luis e Milinkovic».