Sarri a LSC: «Contro l’Inter c’è una cosa che non mi è assolutamente piaciuta»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste al termine della gara persa contro l’Inter

Intervenuto a Lazio Style Channel, Maurizio Sarri ha analizzato così Inter-Lazio:

«Il segnale è chiaro: se pensiamo di venire a San Siro e vincere senza dover combattere in maniera feroce siamo fuori di testa. Appena San Siro ci ha urlato addosso noi ci siamo arresi. 70 minuti di ottimo livello, fino a quel momento lì non c’erano sentori che la gara potesse cambiare, poi a un certo punto noi siamo stati arrendevoli e questo non deve succedere. Dobbiamo essere lucidi anche nelle analisi, se a inizio stagione ci avessero detto che a sei gare dalla fine saremmo stati lì saremmo stati contenti, l’Inter è di un altro livello rispetto a noi, dobbiamo lavorare molto, c’è da lavorare a in campo e a livello societario. Bisogna cercare di finire la stagione nella miglior maniera possibile. Non era facile prima, non è impossibile ora. Cerchiamo di rimetterci apposto e di fare punti nelle prossime partite. Io ho fiducia perché la squadra ha sempre reagito dopo un momento negativo, mi aspetto una striscia di prestazioni forti».