Sarri: «L’impegno del giovedì non deve essere un alibi per noi»

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN nell’immediato pre-partita di Sassuolo Lazio: le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio di Sassuolo-Lazio. Le sue parole:

EUROPA LEAGUE – «Sicuramente giocare di giovedì sera non è agevole però la situazione è questa quindi noi dobbiamo trovare la forza di riattivarsi mentalmente pagando qualcosa al massimo solo fisicamente. Non è un alibi».

CENTROCAMPO INEDITO – «Abbiamo un centrocampo che non ha mai giocato insieme in questa stagione, a Cataldi chiediamo un pizzico di qualità in più».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Non mi interessa il discorso Champions, siamo una squadra in costruzione e dobbiamo pensare giorno per giorno. Inutile darsi degli obiettivi se non arriviamo al nostro 100%».