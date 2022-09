Sarri: «Midtjylland? Non abbiamo giocato la partita, sui crolli improvvisi...»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato ai canali della UEFA la sconfitta contro il Midtjylland: le sue parole

Intervistato dai canali UEFA, Maurizio Sarri ha parlato così di Midtjylland-Lazio:

«Questi crolli emotivi improvvisi sono simili a quelli degli anni scorsi. Difficile da capire le motivazioni: questo è uno spogliatoio in cui non ci sono criticità, però questi cali, che si possono chiamare emotivi, ci sono. La mia paura è che ci sia qualche fattore scatenante che non siamo mai riusciti a individuare e a domare. È una partita che non si è giocata, non lo abbiamo fatto per mancanza di concentrazione. Siamo stati presuntuosi, in Europa non si va da nessuna parte. Da tre giorni stiamo battendo su questo tasto, ma non ci siamo riusciti».