Castellanos nervoso, Maurizio Sarri rivela il motivo del disagio vissuto dal centravanti argentino: pesa l’assenza di gol

Nella conferenza stampa post Lazio-Genoa di Coppa Italia, Maurizio Sarri ha parlato così del momento vissuto da Castellanos:

«Lui soffre il fatto di non segnare. Ci ho parlato ieri, mi ha detto che non sta facendo gol e questo è il motivo di un suo ingresso in campo nervoso»