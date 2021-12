Sarri: «Idee chiare sul futuro, io mi sento come a Napoli»

Maurizio Sarri, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro il Genoa, ha parlato degli obiettivi futuri

Maurizio Sarri ha le idee chiare sul futuro suo e della Lazio e ne ha parlato durante la conferenza di presentazione della sfida di domani contro il Genoa. Le sue parole:

«Penso che a Napoli mi sentivo come ora, il fulcro ero io proprio come sta succedendo qui. Per questo ho detto che qui sto bene e ci vorrei rimanere».

FUTURO – «L’obiettivo è di costruire una squadra giovanE destinata a crescere nel tempo attraverso un percorso. Secondo noi è la strada più percorribile nella nostra dimensione»