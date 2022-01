Pistocchi: «lo stallo della Lazio sul mercato è strano, il quarto posto...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Pistocchi, famoso giornalista, si è espresso sul mercato della Lazio e sulle possibilità di quarto posto dei biancocelesti

Intervenuto a Radiosei, Maurizio Pistocchi ha parlato del mercato della Lazio e della corsa al quarto posto degli uomini di Sarri. Le sue parole:

«E’ un po’ singolare lo stallo in cui si trova la Lazio, vedo che è ancora bloccata e non riesce a fare neanche quel minimo che è necessario decisamente. Gli manca qualcosa, è una squadra che sta iniziando a metabolizzare l’idea di calcio di Sarri, ma non riesce a capitalizzare del tutto. Deve assolutamente fare qualcosa se vuole agganciare la zona Champions. Lotito è noto per essere molto oculato, farà quello che dovrà fare. La situazione è questa ed adesso non la cambi».

CALCIO ITALIANO – «Il calcio prima di chiedere degli aiuti allo Stato deve dimostrare di voler cambiare e non mi sembra che le spese per Vlahovic e Gosens vadano in quella direzione. C’è della mala gestione, penso anche alle scelte delle nuova società del Genoa. Hanno sollevato Ballardini dal proprio incarico per dare 7 milioni a Sheva, per poi puntare sul nuovo tecnico tedesco».