Mauri su Immobile: «Ciro è concentrato e vuole tornare sui suoi livelli» Le parole dell’ex giocatore

Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, ha parlato così dei biancocelesti e in particolare di Sarri e Immobile.

IMMOBILE – «Mettendomi nei panni di Immobile se arriva un’offerta importante è normale che ci pensi e vacilli, poi metti sulla bilancia quello che stai costruendo, sei capitano della Lazio, giochi in Champions League, e fai le valutazione. Poi appena le cose non vanno bene se ne riparla, ma credo che Ciro sia concentrato solo sulla Lazio e sul tornare ai suoi livelli. Il suo modo di stare in campo risentiva. Chi è il titolare in attacco? Le gerarchie credo rimangano invariate. Non credo si possa discutere Immobile. Appena gioca i gol li fa e lo ha dimostrato. E’ vero che tre giorni fa ha segnato su rigore, ma vanno tirati».

