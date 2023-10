Mauri: «Inzaghi è capace di grandi intuizioni. Ai tempi della Lazio…». Le parole dell’ex capitano dei biancocelesti

In diretta a TvPlay Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, ha analizzato il momento dell’Inter. In particolare si è soffermato sul tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Inzaghi è un allenatore capace di grandi intuizioni. Prima di Calhanoglu regista, ai tempi della Lazio, ha usato prima Luis Alberto come seconda punta e poi – quando è arrivato Correa – lo ha arretrato a centrocampo, ed ora tutti sono consci del valore dello spagnolo a centrocampo. Anche il 3-5-2 alla Lazio è stata una sua grande mossa, dopo essersi reso conto che i giocatori non erano esattamente adatti al 4-2-3-1».